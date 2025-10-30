Blau-Schwarz bleibt hart: Sozialhilfe wird gekürzt

Soziales zählt zu den vier großen Budgetbereichen in der Steiermark, die in Summe bereits 81 Prozent der Ausgaben ausmachen. Wie im Bereich Gesundheit, Bildung und Verwaltung sind die Kosten zuletzt stark gestiegen. Soziallandesrat Hannes Amesbauer von der FPÖ will daher sparen: zum einen im Bereich Asyl und Integration, zum anderen bei der Sozialhilfe. Das Potenzial soll dort bei 12,8 Millionen Euro im Jahr liegen.