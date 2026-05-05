ORF-Stiftungsrat: Opposition fordert Abberufung

Weitere Anfragen, neue Informanten

Wie geht die Opposition, bei der sich laut eigenen Angaben mehrere ehemalige und aktuelle ORF-Mitarbeiter mit Informationen gemeldet haben, weiter vor? Nun, es wurden einige schriftliche Anfragen eingebracht, und auch nach dem Informationsfreiheitsgesetz sollen noch mehr Details an die Öffentlichkeit kommen. Etwa, wie viel Thomas Prantner, dem der ORF-Redaktionausschuss das Misstrauen ausgesprochen hat, die Gebührenzahler bisher gekostet hat. Oder welches Naheverhältnis es zwischen seiner Agentur und dem Land Steiermark gibt. So waren schon mehrmals Regierungsmitglieder bei seinen Veranstaltungen zu Gast, zuletzt etwa Verkehrslandesrätin Claudia Holzer bei einem „Business Talk“.