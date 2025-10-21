Wer bezieht in der Steiermark Sozialleistungen?

Das Sozialressort unter Landesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) krempelt das steirische Regelwerk um: Wohn- und Sozialunterstützung wurden neu aufgesetzt, der Bezieherkreis eingeschränkt. Dasselbe gilt für den Heizkostenzuschuss. Damit Sie den Überblick behalten, liefern wir die Antworten auf die wichtigsten Fragen.
Die Steiermark preschte unter blauer Führung vor: Im September wurde ein Sozialunterstützungsgesetz präsentiert, das das strengste Österreichs werden soll, im Oktober folgte eine Reform bei der Wohnunterstützung. Daraufhin gab es Jubel gleichermaßen wie große Empörung. Aber was bleibt von den Reformen, wenn man den politischen Wirbel ausblendet? Hier alle Zahlen und Fakten im Überblick.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.