Wer bezieht in der Steiermark Sozialleistungen?

Die Steiermark preschte unter blauer Führung vor: Im September wurde ein Sozialunterstützungsgesetz präsentiert, das das strengste Österreichs werden soll, im Oktober folgte eine Reform bei der Wohnunterstützung. Daraufhin gab es Jubel gleichermaßen wie große Empörung. Aber was bleibt von den Reformen, wenn man den politischen Wirbel ausblendet? Hier alle Zahlen und Fakten im Überblick.