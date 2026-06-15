ÖGK transferred funds
Received 158 euros for a doctor’s appointment that never took place
An elderly couple was reimbursed 158.15 euros by the Austrian Health Insurance Fund (ÖGK) for two separate treatments. However, the couple had not even been to the doctor on those days. The mistake caused a great deal of stress for the honest seniors—who wanted to return the money.
What would you do if the ÖGK told you that you were receiving 158.15 euros for past expenses, and you couldn’t for the life of you remember having used any medical services and thus incurring any expenses? This was the question an elderly couple from the Wels area asked themselves when they checked their bank account and were surprised by the windfall.
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