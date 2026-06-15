Gerichtsentscheid sorgt für Stillstand in Gemeinde

Ein Urteil, viele Probleme

Die Gemeinde beschert dieses Urteil in ein rechtliches Dilemma – und das gleich mehrfach. Laut Mezgolits haben rund die Hälfte der Anrainer den Kostenbeitrag nicht bezahlt. Die andere Hälfte aber schon. Was die Entscheidung für die braven Zahler bedeutet, müsse man erst juristisch prüfen lassen, sagt der Ortschef. Ob das Geld zurückgezahlt werden muss, sei offen. „Ich schließe nichts aus.“