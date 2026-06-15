„Labubu“-Plüschfigur vorsorglich zurückgerufen

Die Comic Treff Buchhandels GmbH ruft aus Gründen des vorsorglichen Konsumentenschutzes die Plüschfigur „Labubu“ zurück. Denn für Kinder können die kleinen Monster zur Gefahr werden.
Bei einer Überprüfung durch die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) ist festgestellt worden, dass sich Hände und Füße der Figur leicht lösen können. „Diese Kleinteile stellen eine potenzielle Erstickungsgefahr für Kleinkinder dar“, warnte die Firma am Montag.
Eine Charge betroffen
Vom Rückruf betroffen ist das Produkt „Labubu Plüschfigur“ mit der Chargennummer R12402230008-06. Die kleinen Spielzeuge in Monsterform wurden seit Juli 2025 verkauft.
Für Kinder unerreichbar aufbewahren
„Kunden werden dringend gebeten, die betroffene Plüschfigur außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren“, so das Unternehmen. Das Produkt könne ab sofort in der Filiale Barnabitengasse 12, 1060 Wien, gegen Erstattung des Kaufpreises – auch ohne Kassenbon – zurückgegeben werden.
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