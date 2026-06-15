Deutschland- und Schweden-Gala – ÖFB übersiedelt

Deutschland und Schweden starten mit Kantersiegen in die WM-Vorrunde, Japan und die Niederlande teilen sich die Punkte und die Elfenbeinküste schlägt spät aber doch zu. Heute steigt zudem der amtierende Europameister aus Spanien ins Turnier ein, während der ÖFB von Santa Barbara nach San Jose reist. Im Podcast „Sportkrone Inside“ mit Host Martin Grasl und WM-Experte Stefan Maierhofer gibt es euer tägliches Update!