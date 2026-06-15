Traumstart für Deutschland & Schweden überrascht

Deutschland hat mit dem beeindruckenden 7:1-Erfolg gegen Curaçao gleich zum WM-Auftakt eindrucksvoll seine Offensivstärke unter Beweis gestellt. Für eine Überraschung sorgte auch Schweden, die mit einer starken Vorstellung zu den bisherigen Überraschungen des Turniers zählen. Mehr dazu im Video.