Anrainer hörte Hupen: Auto stürzte 50 Meter ab

Dramatische Szenen spielten sich in der Nacht auf Montag in Kufstein in Tirol ab: Ein 65-jähriger Autofahrer kam auf einer schmalen Bergstraße von der Fahrbahn ab und stürzte mit seinem Wagen rund 50 Meter über einen steilen Hang. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und wurde völlig zerstört. Der Lenker konnte sich nicht selbst befreien und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack gerettet werden.