Anrainer hörte Hupen: Auto stürzte 50 Meter ab

Dramatische Szenen spielten sich in der Nacht auf Montag in Kufstein in Tirol ab: Ein 65-jähriger Autofahrer kam auf einer schmalen Bergstraße von der Fahrbahn ab und stürzte mit seinem Wagen rund 50 Meter über einen steilen Hang. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und wurde völlig zerstört. Der Lenker konnte sich nicht selbst befreien und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack gerettet werden.
Gegen 22.40 Uhr alarmierte ein Anrainer die Einsatzkräfte, nachdem er einen dumpfen Knall sowie anhaltendes Hupen aus dem Bereich eines Hanges am Stadtberg wahrgenommen hatte. Eine Polizeistreife machte sich umgehend auf die Suche und entdeckte den abgestürzten Pkw etwa 50 Meter unterhalb der Gemeindestraße in Richtung Hinterduxerhof.
Wagen überschlug sich mehrmals
Ersten Ermittlungen zufolge war der 65-jährige Österreicher auf der einspurigen Straße in westlicher Richtung unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache über den linken Fahrbahnrand hinausgeriet. In weiterer Folge stürzte der Wagen den steilen Abhang hinunter und überschlug sich mehrmals.
Von Feuerwehr aus Wagen befreit
„Der Lenker wurde nicht aus dem Fahrzeug geschleudert, konnte dieses jedoch nicht selbstständig verlassen“, heißt es seitens der Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit schwerem Gerät an und befreite den Verletzten mittels hydraulischem Rettungsgerät aus dem völlig zerstörten Pkw. Gegen 23.40 Uhr konnte der Mann schließlich geborgen werden.
Nach der Erstversorgung durch Rettungsdienst und Notarzt wurde der 65-Jährige in das Bezirkskrankenhaus nach Kufstein gebracht. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen.
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