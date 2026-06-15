Real bestätigt: Marc Cucurella wird ein Madrilene

Jetzt ist es fix! Marc Cucurella verlässt den FC Chelsea und wird ab kommender Saison für Real Madrid auf Trophäenjagd gehen. Das gaben die „Königlichen“ am Montag in einer Aussendung bekannt.
„Real Madrid und Chelsea haben eine Einigung über den Transfer des Spielers Marc Cucurella getroffen, der für die nächsten sechs Spielzeiten, bis zum 30. Juni 2032, an unseren Verein gebunden sein wird“, erklärte Real auf Instagram.
Barca-Vergangenheit
Nach einem Jahr in Brighton und vier weiteren bei den „Blues“ kehrt der Linksverteidiger also nach der WM in sein Heimatland zurück. Brisant: Dort stand er zwischen 2012 und 2020 – erst in der Jugend, später bei den Profis – ausgerechnet bei Reals Erzrivalen Barcelona unter Vertrag. Ein heikles Thema oder längst verjährt? Das werden wohl die kommenden Wochen zeigen ...
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