Real bestätigt: Marc Cucurella wird ein Madrilene

Barca-Vergangenheit

Nach einem Jahr in Brighton und vier weiteren bei den „Blues“ kehrt der Linksverteidiger also nach der WM in sein Heimatland zurück. Brisant: Dort stand er zwischen 2012 und 2020 – erst in der Jugend, später bei den Profis – ausgerechnet bei Reals Erzrivalen Barcelona unter Vertrag. Ein heikles Thema oder längst verjährt? Das werden wohl die kommenden Wochen zeigen ...