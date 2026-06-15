Sozialbetrug: 10.800 Euro zu Unrecht kassiert

Lebensgemeinschaft nicht angegeben

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand verschwieg die Frau bei ihren Anträgen, dass ihr Lebensgefährte ständig mit ihr in einer Wohnung lebte, deren Kosten teilweise durch die Mindestsicherung gedeckt wurden. Offiziell war der Mann jedoch an einer Obdachlosenadresse gemeldet.