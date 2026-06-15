Demenzkranke Pflegeheim-Bewohner ausgeraubt

Goldkette brutal vom Hals gerissen

Denn das rumänische Paar stahl nicht nur Wertgegenstände aus leeren Zimmern, sondern sie rissen einem Opfer im Rollstuhl etwa die Halskette einfach vom Hals. Ein anderes wurde von hinten festgehalten und ihm die Halskette über den Kopf gezogen. Der Großteil der Opfer war zwischen 82 und 95 Jahre alt, teilweise an Demenz erkrankt und auf Rollstühle angewiesen. Dadurch waren die Opfer vollkommen wehrlos.