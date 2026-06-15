Demenzkranke Pflegeheim-Bewohner ausgeraubt

Völlig skrupellos hat ein Pärchen aus Rumänien in der Steiermark und in Niederösterreich demenzkranke, an den Rollstuhl gefesselte Heimbewohner beraubt und bestohlen. Teilweise mussten die Opfer hilflos zusehen, wie die Gauner mit ihren Wertsachen verschwanden.
Die Ermittlungen gegen das rumänische Paar begannen Ende April, als der Diebstahl von Schmuck in einem Seniorenheim in Leoben angezeigt wurde. Es stellte sich für die Polizei rasch heraus, dass die zunächst noch unbekannte Täter gezielt in Pflegeheimen ihr Unwesen trieben. Und dass sie dabei absolut ohne jeglichen Skrupel vorgingen.
Offenbar im Internet googelten die Langfinger davor die Seniorenheime, ehe sie sehr zielgerichtet ans Werk gingen. Und das vorwiegend an den Wochenenden, wo sie unter den Besuchern nicht auffielen. In einigen Fällen war ihr Vorgehen derart brutal, dass die Raubgruppe des Landeskriminalamtes die Ermittlungen übernahm.
Goldkette brutal vom Hals gerissen
Denn das rumänische Paar stahl nicht nur Wertgegenstände aus leeren Zimmern, sondern sie rissen einem Opfer im Rollstuhl etwa die Halskette einfach vom Hals. Ein anderes wurde von hinten festgehalten und ihm die Halskette über den Kopf gezogen. Der Großteil der Opfer war zwischen 82 und 95 Jahre alt, teilweise an Demenz erkrankt und auf Rollstühle angewiesen. Dadurch waren die Opfer vollkommen wehrlos.
Weitere Opfer gesucht
In der Vorwoche konnten der 38-Jährige und seine 29-jährige Lebensgefährtin im Bezirk Baden in Niederösterreich schließlich nach umfangreichen, akribischen Ermittlungen festgenommen werden. Das Paar hatte eine Goldkette, einen Brillantring und einen hohen Geldbetrag bei sich. Während die Frau geständig ist, verweigert der Rumäne bislang die Aussage.
Weitere - auch internationale – Ermittlungen (das Räuber-Paar wohnt in Deutschland) nach weiteren Tatorten laufen.
Mögliche Opfer bzw. deren Betreuer werden ersucht, sich mit dem Landeskriminalamt Steiermark, 059133/60 3333, in Verbindung zu setzen.
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