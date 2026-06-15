Betrunkener bedroht Familie mit dem Erschießen

Beängstigender Vorfall am Sonntagnachmittag in einer S-Bahn im Wiener Bezirk Floridsdorf: Ein völlig Fremder drohte einem 44-Jährigen und dessen Kindern im Alter von fünf und sieben Jahren, sie zu erschießen!
Der 44-Jährige war am Sonntag gegen 17.45 Uhr gemeinsam mit seinen Kindern in der S-Bahn unterwegs, als sich ihnen plötzlich der fremde Mann näherte. Ohne jeglichen Auslöser habe der Mann die Familie plötzlich mit dem Erschießen bedroht.
Der 44-Jährige alarmierte umgehend am Bahnhof Siemensstraße die Polizei. Anschließend rief er seine Ex-Freundin an, die die gemeinsamen Kinder sofort abholte.
Verdächtiger stark alkoholisiert
Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten Beamte den Tatverdächtigen in der Thayagasse anhalten und vorläufig festnehmen. Zu den Vorwürfen machte der 48-Jährige keine Angaben. Ein Alkotest ergab eine Alkoholisierung von 2,18 Promille.
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