„Rennchampion“ nach Verfolgungsjagd gefasst

Die Beamten wollten den Pkw gegen 6.30 Uhr in der Faulmanngasse kontrollieren. Doch anstatt anzuhalten, gab der Lenker Gas und raste mit teilweise bis zu 160 km/h durch die Bezirke Wieden und Favoriten. Dabei ignorierte er mehrere rote Ampeln, fuhr über Busspuren und entgegen der Fahrtrichtung. Mehrere Autofahrer mussten laut Polizei abrupt bremsen oder ausweichen. Passanten sprangen auf die Seite, um sich in Sicherheit zu bringen.

Schwerer Unfall knapp verhindert

Über die Südautobahn (A2) führte die Flucht schließlich Richtung Graz. Dort beschleunigte er auf bis zu 230 km/h. Besonders gefährlich wurde es bei der Ausfahrt IZ Süd/Nord: Der Lenker wechselte laut Polizei bei hohem Tempo mehrfach die Fahrspuren. Ein schwerer Massenunfall konnte offenbar nur knapp verhindert werden.