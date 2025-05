Straßenlaternen werden zum Fall für die Gerichte

Begonnen hatte die ganze Sache recht harmlos. So wie viele andere Gemeinden hatte auch Donnerskirchen im Jahr 2020 in einem Straßenzug die Beleuchtung auf moderne LED umgestellt und gleichzeitig Fahrbahn samt Gehsteig erneuert. Im Bereich Zeisel Neuriss wurden auf einer Länge von etwa 250 Metern die Laternen umgerüstet. Wie in so einem Fall üblich, wurde den Anwohnern ein Teil der Kosten – die Anliegerleistungen – in Rechnung gestellt. Für manche Anrainer bedeutete dies allerdings einen gesalzenen Betrag von 4000 bis mehr als 7000 Euro. Mit ein Grund dafür war, dass der Einheitssatz für Straßenbeleuchtung in Donnerskirchen 75,75 Euro pro Laufmeter ausmacht.