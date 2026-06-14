From the Health Fund:
500 million euros are being allocated to these three areas
This year alone, 500 million euros from the newly created, multi-billion-euro health fund will be allocated to three specific areas. The “Krone” has all the details.
The Health Reform Fund has a total of 2.6 billion euros allocated through 2030. About 500 million of that will be allocated as early as 2026: The largest chunk—310 million—will go toward care, 92.5 million will be invested in prevention, and 95 million in digitalization. Funds will not be distributed indiscriminately but rather allocated to specific projects.
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