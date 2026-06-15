Wasserrettung: „Es gibt mehr Nichtschwimmer“

Gibt es mehr Nichtschwimmer?

Es fällt auf, dass immer mehr Erwachsene nicht schwimmen können. Die gehen in die Donau und können sich kaum über Wasser halten.

Was ist wichtig, wenn man in der Donau schwimmt?

Eine Schwimmboje sollte immer mit dabei sein und eigentlich sollte man zu zweit ins Wasser gehen.