Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Einsatzkräfte vor Ort

Schwerer Unfall sorgt für Stau-Chaos in Wien

Wien
15.06.2026 10:42
Montagvormittag ist es zu einem Unfall direkt auf der Nußdorfer Lände gekommen.
Montagvormittag ist es zu einem Unfall direkt auf der Nußdorfer Lände gekommen.(Bild: Krone-Collage/Stefan Steinkogler, Irina Stöckl)
Porträt von Irina Stöckl
Von Irina Stöckl

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und Pkw sorgt aktuell bei der Nußdorfer Lände in Wien für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Zahlreiche Einsatzkräfte stehen im Einsatz. Der Verkehr staut sich bereits.

0 Kommentare

Aktuelle Fotos von einem Leserreporter zeigen mehrere Einsatzfahrzeuge vor Ort, darunter auch die Polizei. Auch ein Rettungswagen ist bei der Unterführung im Einsatz. Die genaue Ursache des Unfalls ist noch unklar. Ob es Verletze gibt, ist ebenfalls noch nicht klar.

(Bild: Krone-Collage/Irina Stöckl, Krone KREATIV)
(Bild: Stefan Steinkogler, Krone KREATIV)
(Bild: Stefan Steinkogler)
(Bild: Stefan Steinkogler, Krone KREATIV)
(Bild: Irina Stöckl)
(Bild: Irina Stöckl, Krone KREATIV)
(Bild: Irina Stöckl)
(Bild: Irina Stöckl, Krone KREATIV)
(Bild: Irina Stöckl, Krone KREATIV)
(Bild: Irina Stöckl, Krone KREATIV)

Zahlreiche Fahrzeuge stecken derzeit im Stau fest. Die Einsatzkräfte sind noch vor Ort im Einsatz. Wie lange die Behinderungen anhalten werden, ist aktuell nicht bekannt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
15.06.2026 10:42
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
15° / 24°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
15° / 25°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
14° / 23°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
14° / 24°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
15° / 24°
Symbol wolkig

krone.tv

In der Ukraine brennt ein Nationalsymbol.
Ist Weltkulturerbe
Berühmtes Höhlenkloster in Kiew steht in Flammen
„Die härtesten Typen!“: Trump gratulierte den Gewinnern persönlich.
Wie ein Fiebertraum
Trump feiert seinen Iran-Deal mit Käfigkämpfern
Schreiben des Inkassobüros: Mehr als 92 Euro Spesen bei einem säumigen Betrag von 122,60 Euro. 
Krone Plus Logo
Ist das Wucher?
Horrende Spesen wegen säumiger ORF-Gebühr
Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Budget vorgestellt
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
Bei Angriffen am Sonntag sei auch die UNESCO-Welterbestätte Tyros im Libanon beschädigt worden.
Kriegsende in Sicht?
Libanon: Präsident bietet Israel Nichtangriffspakt
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Lehrer (29) tötet an Mittelschule Ex-Freundin
129.646 mal gelesen
In der Bibliothek der Mittelschule in Taufkirchen an der Pram (im Bild ein Ermittler) wurde eine ...
Ausland
Banden-Terror in Jesolo: „Weg mit dem Abschaum“
111.154 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Handy-Kamera läuft meistens mit, die Videos landen im Netz, um die Opfer noch zusätzlich zu ...
Oberösterreich
Mord an Lehrerin (28): Wende bei Ermittlungen
106.702 mal gelesen
Der Tatort: Die Bibliothek in der Mittelschule
Außenpolitik
Neuer Russen-Aufmarsch entlang der NATO-Grenze
1403 mal kommentiert
Die russischen Kapazitäten entlang der NATO-Ostflanke werden aktuell vervielfacht.
Kolumnen
Stocker und Babler haben jedes Vertrauen verspielt
1366 mal kommentiert
Wer vertraut dem Kanzler und dem Vizekanzler nach dem ORF-Schauspiel noch?
Außenpolitik
Schweiz lehnt strikte Einwohner-Obergrenze ab
836 mal kommentiert
Seit Monaten wird in der Schweiz Stimmung gemacht.
Mehr Wien
Einsatzkräfte vor Ort
Schwerer Unfall sorgt für Stau-Chaos in Wien
Mitmachen & gewinnen
Erleben Sie den Kryotherapie-Trend
Krone Plus Logo
Neues Volksbegehren
Wütende Wienerin will Schutz vor digitaler Gewalt
Krone Plus Logo
Ist das Wucher?
Horrende Spesen wegen säumiger ORF-Gebühr
Bald erster Prozess
Justiz sprengt rechtsradikale Austria-Fanszene
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf