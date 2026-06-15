Schwerer Unfall sorgt für Stau-Chaos in Wien

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und Pkw sorgt aktuell bei der Nußdorfer Lände in Wien für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Zahlreiche Einsatzkräfte stehen im Einsatz. Der Verkehr staut sich bereits.
Aktuelle Fotos von einem Leserreporter zeigen mehrere Einsatzfahrzeuge vor Ort, darunter auch die Polizei. Auch ein Rettungswagen ist bei der Unterführung im Einsatz. Die genaue Ursache des Unfalls ist noch unklar. Ob es Verletze gibt, ist ebenfalls noch nicht klar.
Zahlreiche Fahrzeuge stecken derzeit im Stau fest. Die Einsatzkräfte sind noch vor Ort im Einsatz. Wie lange die Behinderungen anhalten werden, ist aktuell nicht bekannt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.