Darum ist diese 100-Jährige eine Influencerin

„Krone“: Frau Jasek, wie ist es dazu gekommen, dass Sie in den sozialen Medien aktiv sind?

Erni Jasek: Eigentlich durch Zufall. Es gefällt mir, dass man immer mitten im Geschehen und am neuesten Stand ist. Mich interessieren die aktuellen Themen, und ich gebe dazu dann meine Gedanken weiter.