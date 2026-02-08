Vorteilswelt
Menschen von nebenan

Darum ist diese 100-Jährige eine Influencerin

Wien
08.02.2026 18:40
Erni Jasek (100) beim Generationengespräch mit Schülern des BGRG Simonsgasse.
Erni Jasek (100) beim Generationengespräch mit Schülern des BGRG Simonsgasse.(Bild: Christine Froeschl)
Porträt von Viktoria Graf
Von Viktoria Graf

Zehn Jahre, bevor das Internet erfunden wurde, ging Erni Jasek in Pension. Auf dem neuesten Stand der Technik blieb sie dennoch. In den sozialen Medien teilt sie ihre Gedanken und gibt Einblicke in ihr Leben. Der „Krone“ erzählt sie im Interview, warum.

„Krone“: Frau Jasek, wie ist es dazu gekommen, dass Sie in den sozialen Medien aktiv sind?
Erni Jasek: Eigentlich durch Zufall. Es gefällt mir, dass man immer mitten im Geschehen und am neuesten Stand ist. Mich interessieren die aktuellen Themen, und ich gebe dazu dann meine Gedanken weiter.

