Darum ist diese 100-Jährige eine Influencerin

Zehn Jahre, bevor das Internet erfunden wurde, ging Erni Jasek in Pension. Auf dem neuesten Stand der Technik blieb sie dennoch. In den sozialen Medien teilt sie ihre Gedanken und gibt Einblicke in ihr Leben. Der „Krone“ erzählt sie im Interview, warum.
„Krone“: Frau Jasek, wie ist es dazu gekommen, dass Sie in den sozialen Medien aktiv sind?
Erni Jasek: Eigentlich durch Zufall. Es gefällt mir, dass man immer mitten im Geschehen und am neuesten Stand ist. Mich interessieren die aktuellen Themen, und ich gebe dazu dann meine Gedanken weiter.
