Tag mit Trachten, Tänzen, Tarock und Traditionen

Wenn Autokennzeichen aus jedem Bezirk in Maria Saal zu sehen sind und es zwischen den historischen Gebäuden im Freilichtmuseum vor fröhlichen Menschen nur so wuselt, dann ist Tag der Volkskultur!
Aus jeder Gemeinde und aus jeder volkskulturellen Sparte machten sich am Sonntag Männer, Frauen, Jugendliche und Kinder auf, um im Freilichtmuseum in Maria Saal beim bereits zehnten Tag der Volkskultur liebgewonnene Traditionen zu präsentieren, einander kennenzulernen und miteinander zu feiern.
Mit strahlendem Lächeln und Goldflitter im Glas schenkten die Klagenfurter Bürgerfrauen Sekt aus; die Spenden dafür gehen an die Wasserrettung Keutschach. Armin Schabus rezitierte vor dem Bodnerhaus am Stand der Dichtersteingemeinschaft Zammelsberg für die Gäste herzliche Gedichte, während Rudi Schober, einst zweiter Landtags- und Zivilschutzverbandpräsident und noch immer Präsident der Herzen, mit Karoline Kramer von den Ferlacher Goldhaubenfrauen übers Leben philosophierte.
54 Karten, vier Spieler, nicht bezifferbare Freude
Nur scheinbar ruhig, in Wirklichkeit jedoch hochspannend, ging es vor dem Hanebauer-Haus zu: Martina Hell und die Initiative Viktring luden zum Tarockieren ein. Wie jung das Engagement in einem Verein hält, bewies neben vielen anderen Karl Meßner: Der Obmann der Gemischten Trachtengruppe Klagenfurt war mit seiner Helga in Lavanttaler Tracht unterwegs – seine knapp 93 Jahre Lebenserfahrung konnte man ihm kaum abnehmen.
Lebendiges Museum
Die ARGE Volkskultur unter Heimo Schinnerl und die Kulturabteilung des Landes konnten für ihr umfangreiches Programm auch die Maskenschnitzer Michael Vallant und Tobias Müller sowie die Krampusgruppe Teufelskreis Virunum, die Gendarmerie- und Polizeifreunde, die Bürger- und Goldhaubenfrauen, das Bildungswerk, den Geschichtsverein, den Blasmusikverband, die Landsmannschaften, die Landjugend, den Sängerbund, das Volksliedwerk, den Brauchtumsverband, die Volkstanzverbände... gewinnen. Auf den Bühnen wurde musiziert, gesungen, getanzt, schuhgeplattelt; Trachten wurden präsentiert.
Und alle feierten in den Trachten ihrer Täler, in Dirndln und Lederhosen, denn am Sonntag wurde auch der zweite Tag der Tracht begangen – und zwar im ganzen Land.
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