Tag mit Trachten, Tänzen, Tarock und Traditionen

54 Karten, vier Spieler, nicht bezifferbare Freude

Nur scheinbar ruhig, in Wirklichkeit jedoch hochspannend, ging es vor dem Hanebauer-Haus zu: Martina Hell und die Initiative Viktring luden zum Tarockieren ein. Wie jung das Engagement in einem Verein hält, bewies neben vielen anderen Karl Meßner: Der Obmann der Gemischten Trachtengruppe Klagenfurt war mit seiner Helga in Lavanttaler Tracht unterwegs – seine knapp 93 Jahre Lebenserfahrung konnte man ihm kaum abnehmen.