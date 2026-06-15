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Management-Symposium: Was uns der Igel lehren kann

Kärnten
15.06.2026 09:00
Der Wissenschaftsverein lud zum Symposium im malerischen Abbazia di Rosazzo ein
Der Wissenschaftsverein lud zum Symposium im malerischen Abbazia di Rosazzo ein(Bild: Kerstin Wassermann)
Porträt von Kerstin Wassermann
Von Kerstin Wassermann

Einrollen und Stacheln aufstellen reicht nicht – laufen könnte uns dagegen weiterbringen. Wie, darüber wurde in Abbazia di Rosazzo diskutiert.

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Stacheln schützen den Igel gegen den Fuchs, nicht gegen den Lkw. Also muss er laufen lernen“, zieht Historikerin Annette Kehnel Vergleiche, wie die menschliche Gesellschaft an Klimakrisen, Katastrophen, Kriegen wächst, statt sich immer tiefer hinunterziehen zu lassen: „Die Niederländer trotzten im 16. Jahrhundert dem Wetterwandel in Europa, nutzten den Wind und stiegen als Nation auf.“

Dieses ermunternde Plädoyer für den neuen „Phoenix-Effekt“ war nur einer der Höhepunkte des 30. Top-Management Symposium in Abbazia di Rosazzo, einer alten Abtei im Collio, in die Horst Peter Groß vom Wissenschaftsverein Kärnten Jahr für Jahr zum interdisziplinären Diskurs lädt.

Was bedeuten soll: Jedes aktuelle Problem soll hier von Wissenschaftlern aus möglichst vielen Blickwinkeln beleuchtet werden, sodass die Zuhörer aus dem Vollen schöpfen können, wenn sie nach drei Tagen intensiver Auseinandersetzung wieder in ihre Unternehmen, Politbüros, Kanzleien, Universitäten, Theater oder auch Redaktionen zurückkehren.

Veranstalter Horst Groß mit Heidi Kastner und Ada Pellert
Veranstalter Horst Groß mit Heidi Kastner und Ada Pellert(Bild: Kerstin Wassermann)

Diesmal stand die Lernfähigkeit der Gesellschaft im Blickpunkt, auch von Unirektorin Ada Pellert, die positive Stimmung verbreitete: „Europa ist so soll, dass so viele Menschen zu uns kommen wollen. Wir müssen uns nur endlich selbst besser wahrnehmen.“

Die Frage ist aber immer auch: Wer ist wir? Die anderen oder ich? „Gesellschaften lernen dort, wo sie bereit sind, ihre eigenen Gewissheiten infrage zu stellen, Verantwortung zu übernehmen und neue Formen des gemeinsamen Denkens und Handelns zu entwickeln“, so Horst Peter Groß.

Gesellschaft in der Kritik
Und Entwicklung stößt immer wieder auf Widerstände. Dummheit etwa ist für die bekannte Gerichtspsychiaterin Heidi Kastner ein brennendes Thema: „Der Intelligenzquotient der Menschen sinkt messbar. Wir leben leider in einer Zeit, in der Dummheit sich nicht mehr scheut, ihr Haupt zu erheben.“ Sie teilte heftig aus – gegen Psychologen und Dauertherapien von „Spektrums-Störungen“.

Schriftstellerin Gertraud Klemm – bekannt als Klagenfurt-Stadtschreiberin und Bachmann-Publikumspreisträgerin – zeigt auf, wo sie als überzeugte Feministin die Zukunft sieht: Als Ende des Phallozäns – des Mann-zentrierten Zeitalters. „Das Patriarchat zu überwinden, bedeutet, den gröbsten globalen Problemen frontal entgegenzutreten.“

Zu diskutieren gab es also mehr als genug – mit dabei unter anderem der wohl treueste Abbazia-Gast Peter Kaiser, Soziologe Harald Welzer, Schauspielerin Natalia Wörner, Anthropologe Martin Grassberger.

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