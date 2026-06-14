Schon 357 Einsätze: KIT muss immer öfter ausrücken

Land ehrte Mitarbeiter

So war das KIT etwa auch nach dem Amoklauf am Grazer BORG Dreierschützengasse im Juni 2025 für Schüler, Lehrer und Angehörige da gewesen – 145 Mitarbeiter standen14 Tage lang ununterbrochen im Einsatz. Aber auch alltäglichere Vorfälle, wie etwa Autounfälle, Suizide, Naturkatastrophen oder Gewaltdelikte, werden von den Mitarbeitern betreut. Die Anforderungen an das Team steigen. Ein wesentlicher Teil der Leistungen wird aber nach wie vor ehrenamtlich erbracht.