„Auf so etwas kann man nicht vorbereitet sein!“

Jetzt ist es an der Zeit, von der Akutbetreuung in die Langzeitbetreuung zu wechseln: „Seit Montag ist das KIT nur noch bei Bedarf vor Ort in der Schule. Das ist mit der Bildungsdirektion und der Stadt Graz so abgesprochen. Jetzt sollen wieder die da sein, die sonst auch da sind – also Lehrer und Mitschüler“, erklärt Benko. Nun sei es wichtig, das Danach in gute Hände zu legen und die Langzeitbetreuung zu organisieren.