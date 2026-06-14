Drei NÖ-Firmen kämpfen mit starker Verschuldung

Wieder schlitterten drei Firmen in die Zahlungsunfähigkeit. Einer davon ist das Möbelhaus „Interio“ mit einer Filiale in Vösendorf am SCS-Gelände. Bereits 2024 war über das Vermögen der Schuldnerin ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung anhängig. Mit Sanierungsplan inklusive Verkleinerung des Filialnetzes schaffte man es vorerst „über den Berg“.

Heuer im März wurde dann das nächste Verfahren gestartet, dessen Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent jetzt von den Gläubigern angenommen wurde.