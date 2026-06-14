Drei NÖ-Firmen kämpfen mit starker Verschuldung

Die Auswirkungen der Teuerungen und die damit zurückhaltender Kauflaune macht sich bei vielen Unternehmen schmerzhaft bemerkbar. In Niederösterreich bedeutet das: Aus für Tankstelle, Blumenhändler zittert noch. Dafür wurde Sanierungsplan für Möbelhaus angenommen – zum zweiten Mal.
Wieder schlitterten drei Firmen in die Zahlungsunfähigkeit. Einer davon ist das Möbelhaus „Interio“ mit einer Filiale in Vösendorf am SCS-Gelände. Bereits 2024 war über das Vermögen der Schuldnerin ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung anhängig. Mit Sanierungsplan inklusive Verkleinerung des Filialnetzes schaffte man es vorerst „über den Berg“.
Heuer im März wurde dann das nächste Verfahren gestartet, dessen Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent jetzt von den Gläubigern angenommen wurde.
Sanierung gescheitert, Konkurs eingeläutet
Anders verlief das bei dem Tankstellenbetreiber „WVRAST“. Bei der Gastronomiebetriebs-GmbH scheiterte die Sanierung endgültig und ein Konkursverfahren wurde eingeläutet: „Der Insolvenzverwalter wird rasch über eine Schließung zu entscheiden haben“, sagt Brigitte Dostal vom KSV1870.
Keine rosigen Zeiten gibt es auch bei der Waibel Floristik GmbH, die vor allem auf Rosen spezialisiert ist und seit 2009 einen Standort in Münchendorf, Bezirk Mödling, betreibt.
Dort hofft man auf die Annahme des Sanierungsverfahrens. Betroffen sind 44 Dienstnehmer. Rund 5,7 Millionen Euro werden 52 Gläubigern geschuldet. „Die Mindestquote von 20 Prozent wurde zur Sanierung angeboten“, informiert Alexander Greifeneder vom KSV1870.
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