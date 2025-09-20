„So einen Mut musst du erst einmal haben“

Der frühere Skispringer Rupert Hirner, der seit 1990 eine Firma für Bungee Jumping hat und Samstag mit seinem Team die Sprünge auf dem Heldenplatz durchführte, erklärte: „Wir wollten das lange nicht machen. Dann kam Ö3-Moderator Philipp Hansa auf uns zu. Er wollte einem im Rollstuhl sitzenden Cousin den Traum eines Sprungs erfüllen. Danach nahmen wir Kontakt mit Karl Nestler von Cura-San auf.“