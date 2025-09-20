„So einen Mut musst du erst einmal haben“

Beim Tag des Sports gab es den ersten Bungee Jump eines Rollstuhlfahrers in Wien. Der querschnittgelähmte Tennisspieler Nico Langmann stürzte sich aus 65 Metern Höhe mit einem Rückwärtssalto in die Tiefe. Der Wiener meinte danach: „Es war ein bisschen komisch, dass ich durch meine Lähmung nicht die Sicherheitsgurte gespürt habe. Aber ich habe den Profis vertraut.“
Der frühere Skispringer Rupert Hirner, der seit 1990 eine Firma für Bungee Jumping hat und Samstag mit seinem Team die Sprünge auf dem Heldenplatz durchführte, erklärte: „Wir wollten das lange nicht machen. Dann kam Ö3-Moderator Philipp Hansa auf uns zu. Er wollte einem im Rollstuhl sitzenden Cousin den Traum eines Sprungs erfüllen. Danach nahmen wir Kontakt mit Karl Nestler von Cura-San auf.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.