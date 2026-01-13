Gegen Baum geprallt
Bub (13) am Steuer verursacht Unfall mit elf Toten
Ein Teenager hat in Bolivien am Steuer eines Kleinbusses einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem elf Menschen ums Leben kamen. Einsatzkräfte fanden ein wahres Trümmerfeld vor.
Der Kleinbus war den Angaben zufolge in der Nähe eines Dorfes in der Region Santa Cruz nahe der Grenze zu Brasilien gegen einen Baum geprallt. Mehrere Insassen seien „offenbar betrunken“ gewesen, so der leitende Ermittler Miguel Lipe. Der Fahrer sei „13 oder 14 Jahre jung“ gewesen.
Auch Lenker tot
Bei den Opfern handelt es sich nach Angaben der Polizei um vier Minderjährige und sieben Erwachsene. Auch der Bursche, der am Steuer des Kleinbusses gesessen hatte, kam bei dem Unfall ums Leben. Vier weitere Menschen wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.
Loading...
00:00 / 00:00
play_arrowAbspielen
closeSchließen
expand_moreAufklappen
Loading...
replay_10Vorige 10 Sekunden
skip_previousZum Vorigen Wechseln
play_arrowAbspielen
skip_nextZum Nächsten Wechseln
forward_10Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.