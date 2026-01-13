Vorteilswelt
Gegen Baum geprallt

Bub (13) am Steuer verursacht Unfall mit elf Toten

Ausland
13.01.2026 11:10
Auf den Straßen des südamerikanischen Landes kommen nach Angaben des bolivianischen ...
Auf den Straßen des südamerikanischen Landes kommen nach Angaben des bolivianischen Innenministeriums jedes Jahr rund 1400 Menschen ums Leben. Meist werden die Unfälle durch gefährliches Fahrverhalten und technische Mängel verursacht.(Bild: Pawel Keler)

Ein Teenager hat in Bolivien am Steuer eines Kleinbusses einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem elf Menschen ums Leben kamen. Einsatzkräfte fanden ein wahres Trümmerfeld vor.

Der Kleinbus war den Angaben zufolge in der Nähe eines Dorfes in der Region Santa Cruz nahe der Grenze zu Brasilien gegen einen Baum geprallt. Mehrere Insassen seien „offenbar betrunken“ gewesen, so der leitende Ermittler Miguel Lipe. Der Fahrer sei „13 oder 14 Jahre jung“ gewesen.

Auch Lenker tot
Bei den Opfern handelt es sich nach Angaben der Polizei um vier Minderjährige und sieben Erwachsene. Auch der Bursche, der am Steuer des Kleinbusses gesessen hatte, kam bei dem Unfall ums Leben. Vier weitere Menschen wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

