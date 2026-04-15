Kim macht deutlichen Schritt in Richtung Atombombe

Die Hinweise verdichten sich: Nordkorea treibt sein Atomprogramm offenbar weiter voran. Neue Einschätzungen der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) deuten auf eine „sehr deutliche Steigerung“ der Fähigkeiten zum Bau von Atomwaffen hin – ausgelöst durch eine „rasche Zunahme der Aktivitäten“ an einer zentralen Anlage des Landes.
IAEA-Chef Rafael Grossi erklärte am Mittwoch bei einem Besuch in Seoul, dass seine Organisation bei ihren regelmäßigen Beobachtungen eine verstärkte Aktivität am Atomreaktor Yongyon festgestellt habe. Diese Entwicklung deute darauf hin, dass Nordkorea seine Kapazitäten zur Produktion von Atomwaffen erheblich ausgebaut habe.
Experten: Schon dutzende nukleare Sprengköpfe
Experten gehen davon aus, dass Nordkorea bereits über dutzende nukleare Sprengköpfe verfügt. Das international weitgehend isolierte Land hatte im Jahr 2006 seinen ersten Atomtest durchgeführt und seither mehrfach betont, an seinem Atomarsenal festhalten zu wollen – trotz internationaler Sanktionen.
Die Führung in Pjöngjang argumentiert, Atomwaffen seien notwendig, um sich gegen eine angebliche militärische Bedrohung durch die USA und deren Verbündete wie Südkorea zu schützen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.