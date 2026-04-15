Kim macht deutlichen Schritt in Richtung Atombombe

IAEA-Chef Rafael Grossi erklärte am Mittwoch bei einem Besuch in Seoul, dass seine Organisation bei ihren regelmäßigen Beobachtungen eine verstärkte Aktivität am Atomreaktor Yongyon festgestellt habe. Diese Entwicklung deute darauf hin, dass Nordkorea seine Kapazitäten zur Produktion von Atomwaffen erheblich ausgebaut habe.