Lehrausbildung wird in Neutal fortgesetzt

Für die 101 Jugendlichen aus Eisenstadt und Neusiedl steht eine Übergangslösung fest. Wie das AMS Burgenland mitteilte, wird die überbetriebliche Lehrausbildung in den kommenden zehn Wochen im BUZ Neutal fortgesetzt. Ab 12. Oktober sollen die Lehrgänge nach Abschluss der laufenden Ausschreibung wieder in Eisenstadt und Neusiedl starten. „Unser wichtigstes Ziel ist es, den Jugendlichen eine möglichst lückenlose Lehrausbildung zu ermöglichen“, sagt AMS-Landesgeschäftsführerin Helene Sengstbratl.