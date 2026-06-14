Ein Feiertag für alle? Jetzt ist das Volk am Wort

Der Steirer hofft, dass es viele sein werden, die das tun. „Hier geht es um was.“ Unterschreiben mehr als 100.000, dann muss sich das Parlament damit auseinander setzen. „Ich hoffe, es werden wesentlich mehr sein.“ Alles darunter sieht er als Niederlage. Sollte dieses abschlägig ausgehen, könne aber immer noch die Kirche in die Diskussion eintreten.