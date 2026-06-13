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Dem Schmerz zum Trotz: Immer wieder Grazathlon!

Steiermark
13.06.2026 19:18
Profi-Snowboarder Arvid Auner (li). springt ohne zu zögern in den Gatsch
Profi-Snowboarder Arvid Auner (li). springt ohne zu zögern in den Gatsch(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Monika König-Krisper
Von Monika König-Krisper

25 Hindernisse auf mehr als zehn Kilometern: Das macht den größten Hindernislauf Österreichs aus! Auch die „Krone“ warf sich wieder ins Getümmel.

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Was wäre der Juni ohne Grazathlon? Undenkbar! Deswegen stiegen auch am Samstag wieder Tausende in ihre Sport-Outfits, um auf über zehn Kilometern Hindernisse kletternd, rutschend, hantelnd oder springend zu überwinden. Auch die „Krone“ hat sich wieder ins Getümmel geworfen. Unter anderem ging’s mit Organisator Andreas Mauerhofer und Profi-Snowboarder Arvid Auner in den Kurs. Das Start-Tempo versprach eine Top-Zeit. Das Motto: „Das neunköpfige Team bleibt stets vereint!“

„Im Oberschenkel zwickt‘s!“

Nach den ersten Hindernissen dann ein Rückschlag: Andreas zuckte zusammen, das Gesicht schmerzverzerrt: „Im Oberschenkel zwickt’s!“ Profi-Sportler Arvid wies sofort an: „Mannschaft, Tempo reduzieren! Andi, kleine Schritte, gut atmen und etwas trinken!“ Tapfer: Der Verletzte dachte nicht ans Aufgeben. Geschlossen ging’s daher die gefürchteten Schloßbergstiegen hinauf. Auf einmal: „Wo ist eigentlich Team-Mitglied Alex?“, fragte sich Teamchef Arvid. Ratlosen Blicken folgten Rufe: „Alex, Alex!“ Doch der war nicht mehr zu sehen. Hat er sich verletzt, ist daher zurückgeblieben? Oder ist er einfach auf und davon?

Mannschaftsgeist spornte zur Höchstleistung an
Kurz darauf der Team-Entscheid: „Wir müssen weiterlaufen und suchen währenddessen nach ihm.“ „Alex, Alex!“ Zumindest für die Füße gab’s etwas Entlastung, als es den Schloßberg wieder hinunterging. Am Karmeliterplatz wartete die lange Rutsche. Mannschafts-Planschen war angesagt im kühlen Nass. Andreas blieb weiterhin tapfer, meisterte die Hindernisse: „Ohne euch würde ich das nicht schaffen“, schnaufte er. Plötzlich war das finale Hindernis da, durchhanteln durchs Monkeyland, dann fassten sich alle an den Händen zum Zieleinlauf. Stolz, fröhlich, glücklich. Andreas frohlockte: „Ohne euch hätte ich das nicht gepackt!“

Doch was war eigentlich mit Alex geschehen? „Ich habe euch wirklich nicht mehr gesehen, und dann hat mich zugegebenermaßen der Ehrgeiz gepackt.“ Team-Trainer Arvid Auner konnte vom Grazathlon übrigens nicht genug bekommen. Er ging noch ein zweites Mal ins Rennen.

„Der Ehrgeiz hat mich gepackt...“
Andreas blieb weiterhin tapfer, meisterte die Hindernisse: „Ohne euch würde ich das nicht schaffen!“, schnaufte er dankbar. Plötzlich war das finale Hindernis da, durchhanteln durchs Monkeyland, dann fassten sich alle an den Händen zum gemeinsamen Zieleinlauf. Stolz, fröhlich, glücklich. Andreas frohlockt: Ohne euch hätte ich das nicht gepackt!“

Doch was war eigentlich mit Alex geschehen? „Ich hab’ euch wirklich nicht mehr gesehen, und dann hat mich zugegeben der Ehrgeiz gepackt...“ Team-Trainer Arvid Auner konnte vom Grazathlon übrigens nicht genug bekommen. Er ging noch ein zweites Mal ins Rennen.

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