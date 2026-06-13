Dem Schmerz zum Trotz: Immer wieder Grazathlon!

Mannschaftsgeist spornte zur Höchstleistung an

Kurz darauf der Team-Entscheid: „Wir müssen weiterlaufen und suchen währenddessen nach ihm.“ „Alex, Alex!“ Zumindest für die Füße gab’s etwas Entlastung, als es den Schloßberg wieder hinunterging. Am Karmeliterplatz wartete die lange Rutsche. Mannschafts-Planschen war angesagt im kühlen Nass. Andreas blieb weiterhin tapfer, meisterte die Hindernisse: „Ohne euch würde ich das nicht schaffen“, schnaufte er. Plötzlich war das finale Hindernis da, durchhanteln durchs Monkeyland, dann fassten sich alle an den Händen zum Zieleinlauf. Stolz, fröhlich, glücklich. Andreas frohlockte: „Ohne euch hätte ich das nicht gepackt!“