Biker (16) verunfallte: Verursacher fuhr davon

Freitagnachmittag passierte in Deutschfeistritz nördlich von Graz ein schwerer Unfall, bei dem ein 16-jähriger Motorradlenker zu Sturz kam und verletzt wurde. Der Verursacher fuhr einfach davon.
Der Vorfall ereignete sich laut Polizei kurz vor 17 Uhr auf der L334 im Bereich des Freilichtmuseums Stübing. Ein 16-Jähriger fuhr mit seinem Leichtmotorrad in Fahrtrichtung Norden, als ein entgegenkommender Pkw von einem Motorradlenker überholt wurde.
Der Jugendliche reagierte schnell und wich dem entgegenkommenden Biker aus. Aufgrund des Ausweichmanövers touchierte der 16-Jährige aber eine am rechten Fahrbahnrand befindliche Mauer und stürzte. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort.
Der 16-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung wurde unbestimmten Grades verletzt und ins Krankenhaus gebracht.
Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Verkehrsunfalles. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Gratwein unter 059133 6137 100.
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