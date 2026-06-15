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Theater im Drautal

Bahnhofskomödie bringt spannende Zug-Odyssee

Kärnten
15.06.2026 16:01
Das Ensemble der Theatergruppe Berg im Drautal unterhält heuer mit „Es fährt kein Zug nach ...
Das Ensemble der Theatergruppe Berg im Drautal unterhält heuer mit „Es fährt kein Zug nach Irgendwo“.(Bild: Theatergruppe Berg im Drautal)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Reisen mit der Bahn können „entgleisen“, besonders dann, wenn der Zug einfach nicht ankommen will und am Bahnhof Berg im Drautal steckenbleibt – wie es in der Bahnhofskomödie „Es fährt kein Zug nach irgendwo“ geschieht. 

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Die illustre Runde eines Kegelclubs trifft auf eine gehetzte Business-Frau, eine Motivationstrainerin, einen eigenwilligen Verschwörungstheoretiker... und es wird mehr als chaotisch und nervenaufreibend!

Ein Zug muss in der Komödie von Winnie Abel einen außerplanmäßigen Halt einlegen, zahlreiche Passagiere stranden an einem trostlosen Provinzbahnhof. Ihre Handys haben keinen Empfang, es gibt keine Taxis und keine Aussicht auf baldige Weiterfahrt.

Stattdessen erfahren sie, dass unter den Fahrgästen womöglich ein Psychopath ist!

Eine spannende Komödie, welche elf Darsteller der Theatergruppe Berg im Drautal heuer geben – in der Regie von Jutta Jester.

Einsteigen ist noch möglich am Montag, 15. Juni, und Mittwoch, 17. Juni, jeweils ab 20 Uhr, sowie am 21. Juni (17 Uhr). Gespielt wird im Treff.Berg, Berg 171. Karten bei den Raiffeisenbanken in Berg oder Greifenburg.

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