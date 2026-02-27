Anwälte: Morettis wollen nichts verbergen

Offen für Gespräche mit Familien

Die Verbreitung falscher Informationen hätte auch zu dem Vorfall vor zwei Wochen beigetragen. Die Eheleute Jacques und Jessica Moretti wurden am 12. und 12. Februar befragt. Als sie das Gerichtsgebäude verließen, fanden sie sich in einer Menschenmenge aus Medienschaffenden und Angehörigen der Opfer wieder, die sie verbal teils anging und als Mörder bezeichnete. Die Morettis hätten seit Beginn des Verfahrens nie die Absicht gehabt, sich zu verstecken, sagten die Anwältin und Anwälte. Das Paar sei trotz der Ereignisse weiterhin offen für Gespräche und Treffen mit den betroffenen Familien, allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit.