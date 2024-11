Influencerin gab Baby Drogen – für mehr Follower

Ehemann will von nichts gewusst haben

Eine toxikologische Untersuchung bestätigte schließlich den schrecklichen Verdacht. Das Jugendamt nahm Daisy und die anderen drei Kinder des Ehepaares in ihre Obhut. Der Säugling soll sich bereits gut von seinen Strapazen erholt haben. Allanahs Ehemann Brock Harris bestreitet, mit der Misshandlung etwas zu tun zu haben: „Ich hatte keine Ahnung, was Allanah Daisy antat. Ich drängte auf diese Operationen, weil ich sie für notwendig hielt“, erklärte er.