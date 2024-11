Kleinkind fand in Wohnung Heroin und schluckte es

Laut forensischem Gutachter war die Wohnung in nicht sichtbaren, aber nachweisbaren Mengen mit Heroin, Kokain, Ketamin und Methamphetamin kontaminiert. Auch in den Haaren der Kleinen wurde Heroin, Kokain, Nikotin und Methamphetamin in minimalen Mengen nachgewiesen.

Überraschender Freispruch trotz Geständnis

Für die Mutter spricht die Richterin den erwarteten Freispruch aus. Überraschend ist aber der Freispruch für den geständigen Vater. Diesen begründet Frau Rat so: „Sie waren in einer Umzugssituation. Es waren auch andere Menschen in der Wohnung. Es haben Freunde mitgeholfen. Ich kann nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststellen, ob es ihr Heroin war und ob sie es falsch verwahrt haben. Zumal ihr Paket ja in der Früh noch in der Hose war.“