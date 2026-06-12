Motorradfahrer (78) bei Unfall schwer verletzt

Der Motorradfahrer wurde über das Auto geschleudert und stürzte auf die Fahrbahn. Er wurde unbestimmten Grades verletzt und vom Notarzthubschrauber ins Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. Der 59-jährige Deutsche und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt und begaben sich selbst ins Krankenhaus Mittersill. Die B168 war für die Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung zwischenzeitlich vollständig gesperrt.