Motorradfahrer (78) bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall in Stuhlfelden in Salzburg verletzte sich ein 78-jähriger Motorradfahrer am Donnerstagvormittag schwer. Der Biker fuhr mit seinem Motorrad auf ein davor anhaltendes Auto auf und wurde über das Fahrzeug geschleudert.
Ein 59-jähriger deutscher Autofahrer war von Uttendorf kommend Richtung Mittersill unterwegs. Der Verkehr begann bei Pirtendorf zu stocken, und der Deutsche musste anhalten. Der 78-jährige Österreicher konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und krachte mit seinem Motorrad ungebremst gegen den Pkw.
Der Motorradfahrer wurde über das Auto geschleudert und stürzte auf die Fahrbahn. Er wurde unbestimmten Grades verletzt und vom Notarzthubschrauber ins Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. Der 59-jährige Deutsche und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt und begaben sich selbst ins Krankenhaus Mittersill. Die B168 war für die Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung zwischenzeitlich vollständig gesperrt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.