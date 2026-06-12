45-Jähriger mit Flasche attackiert und verletzt

Der 45-jährige Mann wurde im Stadtteil Elisabeth-Vorstadt mit einer Flasche attackiert und dabei schwer verletzt. Der Angreifer schlug mit der Faust auch noch mehrmals auf den Österreicher ein. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und konnte wenige hundert Meter vom Tatort entfernt einen 29-jährigen Bosnier als Verdächtigen festnehmen.