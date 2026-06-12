45-Jähriger mit Flasche attackiert und verletzt

Ein 45-jähriger Österreicher ist in der Nacht auf Donnerstag in den frühen Morgenstunden im Salzburger Stadtteil Elisabeth-Vorstadt attackiert und schwer verletzt worden. Ein 29-jähriger Bosnier wurde kurz darauf als Verdächtiger festgenommen.
Der 45-jährige Mann wurde im Stadtteil Elisabeth-Vorstadt mit einer Flasche attackiert und dabei schwer verletzt. Der Angreifer schlug mit der Faust auch noch mehrmals auf den Österreicher ein. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und konnte wenige hundert Meter vom Tatort entfernt einen 29-jährigen Bosnier als Verdächtigen festnehmen.
Das Tatmotiv ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Der Verdächtige wurde in die Justizanstalt Salzburg gebracht.
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