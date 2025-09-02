Vorteilswelt
Süße Überraschung

Millie Bobby Brown teilt erstes Babyfoto mit Fans

Society International
02.09.2025 18:00
Millie Bobby Brown teilte jetzt eine Reihe von Familienschnappschüssen mit ihren Fans – und ...
Millie Bobby Brown teilte jetzt eine Reihe von Familienschnappschüssen mit ihren Fans – und darunter findet sich auch ein Foto ihrer Tochter.(Bild: AP/Scott A Garfitt/Invision)

Die Aufregung war riesig, als Millie Bobby Brown vor rund zwei Wochen bekannt gab, dass sie mit Ehemann Jake Bongiovi ein kleines Mädchen adoptiert hat. Jetzt hat die Schauspielerin für ihre Fans eine weitere, süße Überraschung parat: das erste Babyfoto!

0 Kommentare

Auf Instagram hat die 21-Jährige eine Reihe von Fotos aus ihrem neuen Leben als Mama geteilt. Und die Fans dürfen sich freuen: Denn auf einem Foto ist Browns Ehemann Jake mit dem Familienneuzugang zu sehen.

Papa mit Töchterchen unterwegs
Das Bild zeigt den Sohn von Rocker Jon Bon Jovi im lockeren Freizeit-Look auf dem Weg über das Rollfeld zu einem Flugzeug. In der Hand trägt Jake den Maxi-Cosi, in dem sein Töchterchen wohl gerade selig schlummert.

In diesem Posting versteckt sich das erste Babyfoto – zu sehen an der vierten Stelle in der Galerie:

Einen genauen Blick auf ihr kleines Mädchen gewährt Brown ihren Fans allerdings nicht. Denn die Babyschale wird von einer weißen Babydecke bedeckt.

Millie im Bikini
Weitere Bilder zeigen Millie und ihren Ehemann beim Knipsen eines Spiegel-Selfies bei einem Date. Auf einem Foto trägt die „Stranger Things“-Darstellerin zudem ein schickes Tuch um den Kopf und ein Bikini-Oberteil. Außerdem ist auch ein Schwein auf den Aufnahmen zu sehen.

Die Schauspielerin kommentierte den Post lediglich mit drei Emojis: mit einer Babyflasche, Sternen und einem gelben Küken.

„Und dann waren wir zu dritt“
Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi, die 2024 nach drei Jahren Beziehung geheiratet hatten, gaben Ende August öffentlich bekannt, Eltern geworden zu sein. In einem gemeinsamen Instagram-Post schrieben sie: „Diesen Sommer haben wir unsere süße Tochter durch Adoption willkommen geheißen. Wir sind überglücklich, dieses wunderschöne nächste Kapitel der Elternschaft in Ruhe und Privatsphäre zu beginnen. Und dann waren wir zu dritt.“

Lesen Sie auch:
Jake Bongiovi  und  Millie Bobby Brown sind überraschend Eltern geworden! Und es soll kein ...
Leben im Turbo-Tempo
Millie Bobby Brown: Hochzeit mit 20, Mama mit 21
22.08.2025
„Hasse BHs!“
Millie Bobby Brown: Fans müssen Nippel aushalten
29.08.2025

Die Britin hatte zuvor bereits erklärt, dass sie sich auf die Herausforderungen als Mama freue und schon immer gehofft habe, eine junge Mutter zu werden. „Meine Mutter bekam ihr erstes Kind mit 21 und mein Vater war 19. Und das war schon immer mein Ding, noch bevor ich Jake kennengelernt habe.“

Porträt von krone.at
krone.at
