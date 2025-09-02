Millie Bobby Brown teilt erstes Babyfoto mit Fans

„Und dann waren wir zu dritt“

Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi, die 2024 nach drei Jahren Beziehung geheiratet hatten, gaben Ende August öffentlich bekannt, Eltern geworden zu sein. In einem gemeinsamen Instagram-Post schrieben sie: „Diesen Sommer haben wir unsere süße Tochter durch Adoption willkommen geheißen. Wir sind überglücklich, dieses wunderschöne nächste Kapitel der Elternschaft in Ruhe und Privatsphäre zu beginnen. Und dann waren wir zu dritt.“