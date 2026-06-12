Erstes WM-Tor: Haben Sie diesen Jubel erkannt?

Den Mexikanern gelang damit auf vielen Ebenen eine Revanche für das einstige Duell in Südafrika. Vorerst blieb offen, wie Tshabalala die Aktion seines Nachahmers fand. An sein Tor 2010 wird sich der Südafrikaner, der beim Auftakt auch als TV-Experte im Einsatz war, aber wohl bis an sein Lebensende erinnern. „Es fühlt sich immer noch wie ein Traum an“, sagte er kürzlich.