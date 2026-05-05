Täter flog einen Tag vor Amokfahrt aus Psychiatrie

Einige Opfer verließen selbstständig Tatort

Nur einen Tag später raste der Deutsche eine 63-Jährige aus Oberfranken und einen 77-Jährigen aus Leipzig in der Grimmaische Straße tot. Mehrere Menschen wurden verletzt – einige suchten nach der Amokfahrt eigenständig einen Arzt auf, was die Angabe über eine genaue Anzahl der Opfer schwer mache. „Viele Leute haben den Ort selbstständig verlassen und sich zum Arzt begeben“, erklärte der Sprecher der Leipziger Staatsanwaltschaft, Ricardo Schulz gegenüber dem Sender MDR. Drei Schwerverletzte wurden in Krankenhäuser gebracht.