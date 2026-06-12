Lebensgemeinschaft rettet Angeklagten vor Strafe

„Weiß auch nicht mehr, was damals passiert ist“

An die entscheidenden Momente kann sich der frischgebackene Vater heute nur noch bruchstückhaft erinnern: „Ich weiß auch nicht mehr genau, was damals passiert ist. Ich war wohl eingeschlafen“, gab er vor Gericht zu Protokoll. Doch die eigentliche Schicksalsfrage lautete: Bestand zwischen ihm und der Kindesmutter bereits eine Lebensgemeinschaft? Die Antwort des 24-Jährigen fiel eindeutig aus: „Schlüssel habe ich zwar keinen gehabt. Aber ungefähr drei bis vier Tage pro Woche war ich schon bei ihr.“ Inzwischen seien sie verlobt, außerdem sei er mittlerweile bei der Adresse seiner Freundin gemeldet.