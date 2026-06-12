Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auto geschrottet

Lebensgemeinschaft rettet Angeklagten vor Strafe

Vorarlberg
12.06.2026 05:00
Der Angeklagte hatte das Auto seiner Freundin geschrottet.
Der Angeklagte hatte das Auto seiner Freundin geschrottet.(Bild: Chantall Dorn)
Porträt von Chantal Dorn
Von Chantal Dorn

Ein Vorarlberger hatte heimlich das Auto der Freundin genommen und es dummerweise zu Schrott gefahren. Wegen unbefugter Inbetriebnahme eines Fahrzeugs musste sich der 24-jährige Vorarlberger nun am Landesgericht Feldkirch verantworten – und wurde freigesprochen.

0 Kommentare

Vor Gericht stand am Donnerstag jene Frage im Mittelpunkt, die letztlich über Schuld oder Freispruch entscheiden sollte: Wohnte der 24-jährige Vorarlberger zum Tatzeitpunkt bei seiner Freundin – oder nicht? Der mehrfach Vorbestrafte hatte sich Mitte Februar – ohne im Besitz eines Führerscheins zu sein – den Autoschlüssel seiner schlafenden Freundin geschnappt und war mit ihrem Wagen zum Training gefahren. Die folgenschwere Spritztour endete auf dem Rückweg mit einem Unfall und einem Totalschaden.

„Weiß auch nicht mehr, was damals passiert ist“
An die entscheidenden Momente kann sich der frischgebackene Vater heute nur noch bruchstückhaft erinnern: „Ich weiß auch nicht mehr genau, was damals passiert ist. Ich war wohl eingeschlafen“, gab er vor Gericht zu Protokoll. Doch die eigentliche Schicksalsfrage lautete: Bestand zwischen ihm und der Kindesmutter bereits eine Lebensgemeinschaft? Die Antwort des 24-Jährigen fiel eindeutig aus: „Schlüssel habe ich zwar keinen gehabt. Aber ungefähr drei bis vier Tage pro Woche war ich schon bei ihr.“ Inzwischen seien sie verlobt, außerdem sei er mittlerweile bei der Adresse seiner Freundin gemeldet.

Lesen Sie auch:
Der junge Mann gab sich vor Gericht reumütig und einsichtig.
Maturant vor Gericht
Folgenschwerer Raser-Unfall mit Papas Cabrio
11.06.2026

Glatter Freispruch nach kurzer Beratung
Nach einer kurzen Unterbrechung fiel die Entscheidung: Die Richterin wertete die Beziehung als Lebensgemeinschaft. Zwar habe der Angeklagte nicht dauerhaft bei seiner Freundin gewohnt, jedoch dauerhaften Zugang zu der Wohnung gehabt. Daraus folgert eine für den Angeklagten ausgesprochen erfreuliche Konsequenz, denn: Durch feste Beziehung ist die unbefugte Inbetriebnahme des Fahrzeugs laut Gesetzgeber nicht als Straftat zu werten. Der junge Mann kam also mit einem glatten Freispruch davon.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
12.06.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
11° / 14°
Symbol starker Regen
Bludenz
11° / 16°
Symbol starker Regen
Dornbirn
13° / 17°
Symbol starker Regen
Feldkirch
12° / 17°
Symbol starker Regen

krone.tv

Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Budget vorgestellt
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
Bei Angriffen am Sonntag sei auch die UNESCO-Welterbestätte Tyros im Libanon beschädigt worden.
Kriegsende in Sicht?
Libanon: Präsident bietet Israel Nichtangriffspakt
Verheerendes Feuer
Brasilien: Großbrand zerstört 27 Busse in Busdepot
Beamte der Guardia di Finanza beschlagnahmen kistenweise gefälschte Zigaretten.
XXL-„Tschick-Fabrik“
Rekord-Schlag gegen italienische Zigaretten-Mafia
Taucher dokumentierten die Sichtung.
In Straße von Sizilien
Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
146.544 mal gelesen
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Österreich
Abfertigung: Erben schauen durch die Finger
103.143 mal gelesen
Sabine T. ist kurz vor ihrer Pensionierung verstorben. Ihre Abfertigung behält der Dienstgeber, ...
Gericht
Strobl, die ORF-Kronzeugin und ein Firmen-Mercedes
78.304 mal gelesen
Krone Plus Logo
ORF-Kronzeugin war mit einem Wagen jenes Unternehmens unterwegs, für das die Privatfirma von ...
Innenpolitik
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
1745 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
1709 mal kommentiert
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Außenpolitik
Putin schröpft alle! Ausblick wird immer düsterer
1460 mal kommentiert
Putin greift tief in die Taschen der Russen.
Mehr Vorarlberg
Auto geschrottet
Lebensgemeinschaft rettet Angeklagten vor Strafe
Maturant vor Gericht
Folgenschwerer Raser-Unfall mit Papas Cabrio
Sport Tv Logo
Bundesliga-Coach sagt:
„Die Weltmeisterschaft wirkt ziemlich aufgeblasen“
Termin fix
Nach Bootskollision: Mordprozess am 11. August
Mit Kaufoption
Austria Lustenau leiht Schweizer U21-Teamspieler
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf