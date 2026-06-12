Deutschland-Star: „Kannte das Land nicht“

Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht es am Sonntag bei der Weltmeisterschaft in Houston los. Gegner ist die Mannschaft einer kleinen Karibikinsel, die Bayern-Ass Aleksandar Pavlovic vor wenigen Monaten noch kein Begriff gewesen ist.
Ecuador und die Elfenbeinküste hoffen, Deutschland im Kampf um den Sieg in der WM-Gruppe E ein Bein stellen zu können. Der Vierte im Bunde erlebt dafür eine Premiere. Curacao ist zum ersten Mal beim größten Fußball-Event der Welt am Start. Dass die Mannschaft von Dick Advocaat der riesengroße Außenseiter ist, verdeutlicht auch eine Aussage eines DFB-Stars.
Vom ZDF auf das kleinste Land, das jemals an einer WM teilnimmt, gab Aleksandar Pavlović zu: „Bei der Auslosung kannte ich das Land nicht, das muss ich ehrlich zugeben.“
Pavlovic im Mittelfeld gesetzt
Der 22-Jährige hat mit Curacao aber mittlerweile Bekanntschaft gemacht und warnt sogar vor den Karibikstaatlern. „Für sie ist es sicher ein tolles Ereignis und wir freuen uns auf das Spiel“, sagte der Spieler des FC Bayern München. Pavlovic dürfte am Sonntag gleich am Platz mit dem Gegner auf Tuchfühlung gehen. Er soll auf der deutschen Doppel-6 neben Felix Nmecha gesetzt sein.
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