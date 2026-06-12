Deutschland-Star: „Kannte das Land nicht“

Pavlovic im Mittelfeld gesetzt

Der 22-Jährige hat mit Curacao aber mittlerweile Bekanntschaft gemacht und warnt sogar vor den Karibikstaatlern. „Für sie ist es sicher ein tolles Ereignis und wir freuen uns auf das Spiel“, sagte der Spieler des FC Bayern München. Pavlovic dürfte am Sonntag gleich am Platz mit dem Gegner auf Tuchfühlung gehen. Er soll auf der deutschen Doppel-6 neben Felix Nmecha gesetzt sein.