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Assistenzhund ist Marians Chance auf eigenes Leben

Steiermark
12.06.2026 06:00
Marian mit „Selma“ im Animal Training Center (ATC) in Hitzendorf
Marian mit „Selma“ im Animal Training Center (ATC) in Hitzendorf(Bild: Ninja Reichert)
Porträt von Hannah Michaeler
Von Hannah Michaeler

Marian Reichert (17) lebt mit Diabetes, seit er elf Jahre alt ist. Ein Assistenzhund könnte ihm ein eigenständiges Leben und ein Studium ermöglichen – doch die immensen Kosten kann die kleine Familie nicht alleine stemmen. Die „Krone“-Familie hilft!

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Es ist eine ganze Liste an chronischen Krankheiten, mit denen Marian Reichert leben muss: Noch im Mutterleib erlitt er einen Schlaganfall und kann deswegen heute seine linke Hand kaum bewegen. Mit elf Jahren kam die nächste Diagnose: Diabetes Typ I. „Ich weiß, dass ich für immer damit leben muss“, sagt der 17-jährige Schüler aus Graz. Im Alltag bedeutet das viele Einschränkungen. „Wenn mein Zucker hochgeht, bekomme ich Sehstörungen, zittere oder muss mich übergeben“, erzählt Marian.

Besonders gefährlich wird es, wenn der Zucker abfällt – dann kann Marian in Ohnmacht fallen und sogar sterben. „Er hat zwar eine Pumpe und ein Messgerät, doch das ist nicht immer ganz genau, warnt oft zu spät oder gibt keinen Alarm“, erklärt seine Mutter Ninja Reichert. „Oder er überhört den Alarm, weil er schläft – das ist meine große Panik.“

Marian (17) mit seiner Mutter Ninja Reichert
Marian (17) mit seiner Mutter Ninja Reichert(Bild: Christian Jauschowetz)

Assistenzhund als Schlüssel ins Erwachsenenleben
Aufgrund dieser Gefahren sollen Diabetiker nicht alleine wohnen. Doch der 17-Jährige möchte nach dem Abschluss an der Grazer Ortweinschule Jus studieren und sich ein selbstständiges Leben aufbauen – wie so viele andere junge Menschen. Ermöglichen könnte das ein Freund auf vier Beinen: ein Assistenzhund, den die Familie im Spätsommer endlich bekommen könnte.

„Der ist sensibler als ein Alarm“, sagt Ninja Reichert. „Er riecht eine Über- oder Unterzuckerung sogar noch, während die Werte sich bewegen.“ Außerdem hat ein Diabetes-Assistenzhund einen Notfallknopf, mit dem Marian Hilfe rufen könnte – ganz zu schweigen von der Freude, die er dem jungen Mann machen würde. „Ich würde zweimal am Tag spazieren gehen, meine Mama einmal.“

So können Sie spenden
Die „Krone“ hilft

Liebe Leserinnen und Leser,

wenn Sie helfen möchten, freuen wir uns über Ihre Spende unter dem Kennwort „Marian“ auf das Konto:

Verein Krone-Leser helfen

IBAN: AT15 2081 5000 4456 9523

BIC: STSPAT2GXXX

Ihre Spenden sind steuerlich absetzbar, wenn Sie uns Ihr Geburtsdatum bekannt geben.

Spenden, die ohne Kennwort oder später als zwei Monate nach Erscheinen dieses Artikels auf dem Konto eingehen, können vom Verein auch für andere Hilfsaktionen verwendet werden.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Ende Mai lernte Marian Labrador „Selma“ im Animal Training Center in Rohrbach (Gemeinde Hitzendorf) kennen. „Wir waren ganz angetan“, sagt seine Mama. Der einzige Haken: Die aufwendige Ausbildung der Hündin und das Tier selbst kosten viel Geld – 35.000 Euro! Das übersteigt die finanziellen Möglichkeiten der Alleinerziehenden. Deswegen hoffen sie auf die Hilfe der „Krone“-Familie, damit Marian in einen neuen Lebensabschnitt starten kann.

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