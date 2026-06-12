Assistenzhund ist Marians Chance auf eigenes Leben

Es ist eine ganze Liste an chronischen Krankheiten, mit denen Marian Reichert leben muss: Noch im Mutterleib erlitt er einen Schlaganfall und kann deswegen heute seine linke Hand kaum bewegen. Mit elf Jahren kam die nächste Diagnose: Diabetes Typ I. „Ich weiß, dass ich für immer damit leben muss“, sagt der 17-jährige Schüler aus Graz. Im Alltag bedeutet das viele Einschränkungen. „Wenn mein Zucker hochgeht, bekomme ich Sehstörungen, zittere oder muss mich übergeben“, erzählt Marian.