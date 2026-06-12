Neue Steuer: „Da muss man ja Jus studiert haben!“

„Bitte ein Kartoffelweckerl und ein Briochekipferl“, bestellt ein großer Mann in Radlerhose. „Und einen schnellen Espresso hätte ich auch gerne.“ In der Schlossbergbäckerei in der Grazer Wickenburggasse herrscht an diesem Donnerstagmorgen Hochbetrieb. Vom belegten Jausenweckerl fürs Schulkind übers Vollkornbrot bis hin zu frischen Bioeiern – Bestellung um Bestellung wird im Stakkato abgearbeitet. „Um diese Uhrzeit ist das immer so“, sagt Andrea Schudi und bläst sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Hier sind Profis am Werk, das spürt man sofort.