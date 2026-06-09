Marius: „Jeder Sonntag könnte der letzte sein“

Wegen des ernsten Gesundheitszustands der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit hat die norwegische Justiz am Montag die Freilassung ihres Sohnes Marius Borg Høiby angeordnet. Da die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt hat, muss Høiby jedoch noch in Haft bleiben. (Bild: APA-Images / NTB / Lise Aaserud)