Marius: „Jeder Sonntag könnte der letzte sein“

Trotz 40 Anklagepunkten und schwerer Vergewaltigungsvorwürfe darf Marius Borg Høiby (29) auf eine baldige Freilassung hoffen. Nach dramatischen Schilderungen über den Gesundheitszustand seiner Mutter Mette-Marit ordnete ein Gericht seine Entlassung aus der Untersuchungshaft an.
„Eingesperrt zu sein, während meine Mutter so krank ist, ist unerträglich“, erklärte Høiby laut norwegischen Medien vor dem Bezirksgericht in Oslo. Besonders ein Satz ging unter die Haut: „Jeder Sonntag, an dem wir uns sehen, könnte das letzte Mal sein.“
Kronprinzessin Mette-Marit (52) leidet an einer unheilbaren Lungenfibrose. Ihr Gesundheitszustand hat sich zuletzt deutlich verschlechtert. In der vergangenen Woche wurde sie deshalb auf die Warteliste für eine Lungentransplantation gesetzt.
Gericht stellt Familienschicksal über Haftgründe
Das Bezirksgericht Oslo ordnete deshalb am Montag die Freilassung Høibys an. Die Richter kamen zu dem Schluss, dass eine weitere Untersuchungshaft angesichts des kritischen Gesundheitszustands seiner Mutter unverhältnismäßig wäre.
Dabei erkannte das Gericht ausdrücklich an, dass weiterhin eine Rückfallgefahr bestehen könnte. Dennoch überwog nach Ansicht der Richter die außergewöhnliche familiäre Situation.
„Ich bin vollkommen clean“
Vor Gericht beteuerte Høiby zudem, er habe sein Leben geändert. Er sei „vollkommen clean“ und wolle nach seiner Freilassung nicht feiern oder ausgehen. Stattdessen plane er, wieder in sein früheres Jugendzimmer auf dem royalen Anwesen Skaugum einzuziehen.
Sein Ziel sei es, in dieser schweren Zeit ausschließlich für seine Familie da zu sein und möglichst viel Zeit mit seiner Mutter zu verbringen.
Schwere Vorwürfe gegen den Kronprinzessinnen-Sohn
Die Freilassungsentscheidung bedeutet allerdings keine Entwarnung für Høiby. Gegen den 29-Jährigen läuft weiterhin ein aufsehenerregender Strafprozess.
Von Anfang Februar bis Mitte März musste er sich wegen insgesamt 40 Anklagepunkten vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem die Vergewaltigung von vier Frauen sowie Gewalttaten gegen eine frühere Freundin vor. Nach Angaben der Anklage sollen die mutmaßlichen Opfer geschlafen oder bewusstlos gewesen sein.
Høiby weist die schwerwiegendsten Vorwürfe zurück. Die Staatsanwaltschaft fordert sieben Jahre und sieben Monate Haft, die Verteidigung verlangt einen Freispruch in den Vergewaltigungspunkten.
Freilassung vorerst gestoppt
Trotz der richterlichen Entscheidung bleibt Høiby zunächst weiter hinter Gittern. Die Staatsanwaltschaft hat umgehend Berufung eingelegt. Nun muss ein höheres Gericht über die Freilassung entscheiden.
Das Urteil im Hauptverfahren wird am 15. Juni erwartet.
Høiby ist der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit aus einer Beziehung vor ihrer Hochzeit mit Kronprinz Haakon und gehört offiziell nicht zum norwegischen Königshaus.
Das norwegische Königshaus hat unterdessen darüber informiert, dass der genaue Zeitpunkt der Lungentransplantation der Kronprinzessin geheim gehalten werden wird. Grund: Es dürfen laut norwegischem Gesetz keine Rückschlüsse auf den Spender gezogen werden können.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.