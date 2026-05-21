Amira Aly meldet sich mit Schwangerschafts-Update

Vor rund einer Woche hat Amira Aly auf Instagram die Baby-Bombe platzen lassen, jetzt meldete sich die Moderatorin mit einem Schwangerschafts-Update bei den Fans.
Sie sei beruflich im ägyptischen Luxor, verriet Aly in ihrer Instagram-Story. Und erklärte gleichzeitig, dass sie ein schlechtes Gewissen habe, dass sie nach den Baby-News in der letzten Woche erst mal abgetaucht sei. Denn in den letzten Tagen hätten sie zahlreiche besorgte Nachrichten von Fans erreicht, die wissen wollten, ob bei ihr alles in Ordnung sei.
Dankt Fans für Glückwünsche
„Ich habe mich einfach super lange nicht gemeldet beziehungsweise gar nicht gemeldet nach der Verkündung“, räumte Aly ein. „Deswegen wollte ich das hier kurz nachholen und mich bedanken für die vielen lieben Nachrichten und Glückwünsche.“
Mit dieser Instagram-Nachricht machte Amira Aly in der letzten Woche ihre Schwangerschaft öffentlich:
Über die genauen Gründe für ihre kleine Instagram-Auszeit schwieg sich die Moderatorin aus, verriet nur so viel: „Ich hatte letzte Woche gar keinen Kopf für Instagram, dafür gab es einfach gute Gründe, gibt es eigentlich immer noch.“
„Sehe aus wie im siebten, achten Monat“
Es gehe ihr aber gut, setzte Amira nach, und erklärte mit Blick auf ihren Babybauch mit einem Schmunzeln: „Hier ist auch alles in Ordnung. Es ist echt faszinierend, morgens ist der Bauch fast flach und abends sehe ich aus wie im siebten, achten Monat.“
Die Vorfreude auf den weiteren Nachwuchs ist Amira Aly aktuell jedenfalls anzusehen. Für die 33-Jährige ist es das dritte Kind, mit Comedian Oliver Pocher hat sie bereits zwei Söhne. Der neuerliche Nachwuchs stammt aus ihrer aktuellen Beziehung mit Moderator Christian Düren.
Vorfreude auf „neues Kapitel“
Vor rund einer Woche bestätigte das Paar die Schwangerschaft nicht nur auf Social Media, sondern auch im Gespräch mit der „Bild“-Zeitung. Man freue sich „riesig auf dieses neue Kapitel“, erklärten Aly und Düren. Aber räumten auch ein: „Die vergangenen Wochen waren für uns sehr besonders, aber auch herausfordernd.“
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