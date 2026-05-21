Amira Aly meldet sich mit Schwangerschafts-Update

Sie sei beruflich im ägyptischen Luxor, verriet Aly in ihrer Instagram-Story. Und erklärte gleichzeitig, dass sie ein schlechtes Gewissen habe, dass sie nach den Baby-News in der letzten Woche erst mal abgetaucht sei. Denn in den letzten Tagen hätten sie zahlreiche besorgte Nachrichten von Fans erreicht, die wissen wollten, ob bei ihr alles in Ordnung sei.