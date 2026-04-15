Russland kämpft mit einer Konjunkturflaute

Er verlange Vorschläge für zusätzliche Schritte, um die Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs zu bringen, so Putin am Mittwoch bei einem Treffen mit wichtigen Regierungsvertretern in Moskau. Er wolle von ihnen über zusätzliche Maßnahmen hören, die auf eine Rückkehr der Wirtschaft zum Wachstum abzielten.