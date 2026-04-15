Russland kämpft mit einer Konjunkturflaute

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die eigene Regierung angesichts schwächelnder Konjunktur zu neuen Maßnahmen zur Belebung der Wirtschaft aufgefordert.
Er verlange Vorschläge für zusätzliche Schritte, um die Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs zu bringen, so Putin am Mittwoch bei einem Treffen mit wichtigen Regierungsvertretern in Moskau. Er wolle von ihnen über zusätzliche Maßnahmen hören, die auf eine Rückkehr der Wirtschaft zum Wachstum abzielten.
Nach Putins Worten schrumpfte die russische Wirtschaft zwei Monate in Folge. „Ich erwarte Vorschläge für zusätzliche Schritte, um das Wachstum der Binnenwirtschaft wiederzubeleben, Unternehmensinitiativen zu unterstützen und die Beschäftigungsstruktur zugunsten von Sektoren mit produktiveren Arbeitsplätzen und hoher Wertschöpfung zu verbessern“, sagte der Kremlchef.
Wirtschaftsdaten blieben hinter Prognosen zurück
Die Regierung müsse zudem erklären, warum die jüngsten Wirtschaftsdaten hinter den Prognosen zurückgeblieben seien. Russland führt seit über vier Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine.
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