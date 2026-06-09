„Das wahre Ziel“: Botschaft von Baumgartner-Arzt

Nach dem Verletzungsdrama rund um Christoph Baumgartner hat sich nun auch jener Spezialist zu Wort gemeldet, der den ÖFB-Kicker zuletzt operiert hatte. Lasse Lempainen hat auf Instagram ein Foto aus dem Spital gepostet und dem Leipzig-Legionär dabei eine Botschaft mit auf den Weg gegeben.
Die Verletzung, die sich Baumgartner beim Aufwärmen bei der Generalprobe gegen Tunesien zugezogen hat, ist weit gravierender als angenommen. Der ÖFB-Kicker muss monatelang pausieren und musste im finnischen Turku vom Spezialisten Lasse Lempainen operiert werden.
In einem Instagram-Posting hat sich der Arzt nun auch zu Wort gemeldet. Zu einem Foto, das ihn zusammen mit Baumgartner im Spital zeigt, schreibt der Spezialist: „Eine WM aufgrund einer Verletzung zu verpassen, ist für jeden Spieler schwierig. Wir wünschen Christoph Baumgartner eine gute Genesung und eine starke Rückkehr auf das Spielfeld.“
„Hervorragende Zusammenarbeit“
Außerdem dankt der Arzt dem Spieler, seinem Verein RB Leipzig und dem ÖFB für das Vertrauen und die „hervorragende Zusammenarbeit“, ehe er noch eine Botschaft für Baumgartner parat hat: „Zurück auf das Spielfeld zu kommen, ist ein Meilenstein. Zurück zu deiner besten Leistung ist das wahre Ziel!“
Auf eine Rückkehr muss der 26-Jährige aber noch einige Monate warten. Immerhin wird er bald in die USA zurückkehren und das ÖFB-Team während der WM als „Glücksbringer“ begleiten.
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