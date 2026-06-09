„Das wahre Ziel“: Botschaft von Baumgartner-Arzt

In einem Instagram-Posting hat sich der Arzt nun auch zu Wort gemeldet. Zu einem Foto, das ihn zusammen mit Baumgartner im Spital zeigt, schreibt der Spezialist: „Eine WM aufgrund einer Verletzung zu verpassen, ist für jeden Spieler schwierig. Wir wünschen Christoph Baumgartner eine gute Genesung und eine starke Rückkehr auf das Spielfeld.“