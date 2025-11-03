Nach 3 Jahren Anstieg wieder weniger Einwanderung

Zuzug vor allem durch Familienzusammenführungen

Getrieben war der Zuzug im Vorjahr von der Familienzusammenführung, die rund 2,4 Millionen Menschen neu in die OECD brachte. Die Arbeitsmigration ging hingegen um 21 Prozent zurück, wobei Österreich gegen den Strom schwamm und ein signifikantes Plus von 186 Prozent aufwies. Die Beschäftigtenquote von neu Zugewanderten hat sich im vergangenen Jahrzehnt von 64 auf 71 Prozent erhöht.