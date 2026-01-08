Barcelona ist 2026 Welthauptstadt der Architektur

Doch auch Gaudí und seine revolutionäre Architektur werden im Mittelpunkt vieler Konferenzen stehen. Zur offiziellen Einweihung des höchsten Turms seiner Sagrada Família am 10. Juni ist auch Papst Leo XIV. eingeladen. „Ob er kommen wird, wissen wir noch nicht“, gab Esteve Camps, Vorsitzender der Stiftung Sagrada Família, im Herbst bei der Vorstellung des Jubiläumsprogramms offen zu. Doch insgeheim hofft man in Barcelona, der Papst werde während der Feierlichkeiten Gaudí als ersten Architekten in der Geschichte der Katholischen Kirche sogar seligsprechen.